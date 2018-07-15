توماس هاريسون - الاشتراكية والمثلية الجنسية

2018/07/15 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توماس_هاريسون ترجمة: عايدة سيق الدولةلقد كانت الرغبة المثلية الجنسية دائما جزءا من حياة البشر.هناك الكثير من الأدلة، وإن لم تكن قاطعة بعد، أن الجاذبية الجنسية بين أفراد من نفس الجنس هي أمر غريزي.ولكن سواء كانت أو لم تكن كذلك، نحن نعلم أنها تتشكل في مرحلة مبكرة من الحياة، وبالتأكيد قبل سن العاشرة.يمكن بسهولة إثبات سخافة الادعاء بأن المثلية الجنسية تتعارض مع “الطبيعة البشرية” من خلال الإشارة إلى مجم......

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