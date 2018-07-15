استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بانفجار في غزة

2018/07/15 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر صباح اليوم الأحد بانفجار وقع في منزل غرب مدينة غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: “إن أحمد منصور حسان 35 عاما ونجله الطفل لؤي أحمد حسان 13 عاما استشهدا جراء انفجار غامض وقع في منزل غرب غزة”.

ووصفت وزارة الصحة إصابة المواطن الثالث بالخطيرة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الانفجار.

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