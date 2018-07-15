أخبار انتقالات مانشستر يونايتد | بليند يقترب من الرحيل، ورايولا يعرض بوجبا على برشلونة

2018/07/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات الصيفية للقيام بتدعيمات قوية لصفوف الفريق، فبعد ضم فريد إرتكاز شاختار الأوكراني لتدعيم وسط الملعب بلاعب مساند لماتيتش لإعطاء حرية هجومية لبوجبا

ثم ضم ديوجو دالوت ظهير بورتو الشاب لتأمين مستقبل الجبهة اليمنى، يرغب جوزيه مورينيو في تدعيم مركز قلب الدفاع بعد معاناته العام الماضي من غياب بيلي المتواصل وتذبذب مستوى سمولينج وجونز، بجانب تدعيم الجبهة اليسرى بظهير مميز.

الخط الهجومي هو الأخر على رأس الأولويات للتدعيم ويبرز الويلزي جاريث بيل على رأس المرشحين لتدعيم مركز الأجنحة إذا قرر الرحيل من ريال مدريد.

يوفنتوس سيحاول إعادة لاعبه السابق بشرط واحدأكدت صحيفة" توتو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يرغب في إستعادة لاعب وسطه السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد، إذا قام ببيع لاعب الوسط ميراليم بيانتيش هذا الصيف.

النادي الإيطالي سيوافق على رحيل بيانتيش، بشرط واحد وهو وصول عرض ضخم لضم اللاعب البوسني، بجانب أن يكون عرض مبلغ الصفقة نقداً، ليتم تمويل صفقة إعادة اللاعب الفرنسي من هذه الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ 28 عام، يحظى بإهتمام من برشلونة، ومانشستر سيتي، ولكن تبدو رغبة اللاعب كبيرة في البقاء في الوقت الحالي مع ضم نادي مدينة تورينو للبرتغالي كرستيانو رونالدو.

مورينيو يضع نجم ريال مدريد على رأس الأولوياتذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب وسط ريال مدريد تونس كروس، رغبة في تقوية صفوف الفريق لمنافسة مانشستر سيتي هذا الموسم.

الشياطين الحمر يجهزون لوضع أنتوني مارسيال كجزء ضمن الصفقة، لإقناع النادي الملكي بالإستغناء عن خدمات اللاعب الألماني الدولي، ولكن النادي الإسباني سيكون مهتم بضم بوجبا ضمن الصفقة وليس مواطنه مارسيال.

المدرب البرتغالي يرغب في تقوية وسط ملعب الفريق، فبعد ضم لاعب الوسط البرازيلي فريد، مع تجديد عقد مراون فيلايني، في وجود الصربي ماتيتش، والفرنسي بول بوجبا.

مانشستر يونايتد لن يحاول التعاقد مع مدافع توتنهام مرة أخرى

ذكرت صحيفة "البي بي سي" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد لا يعتزم العودة للتفاوض من جديد مع توتنهام بشأن الحديث عن المدافع توبي الديرفيريلد.

الصحيفة أكدت أنه على الرغم من رغبة مورينيو في إضافة مدافع جديد لخط دفاع الفريق، ورغبة مورينيو كذلك في المدافع البلجيكي، إلا أن ظهور وتألق هاري ماجواير، أعطى الأولوية للتفاوض مع ليستر حول مدافعه الشاب.

خاصة أن اليونايتد لن يعانى من جهة في التفاوض لشراءه كما يحدث مع توتنهام، بالإضافة لصغر سن ماجواير "25 عام" عن الديرفيريلد الذي يبلغ من العمر "29 عام".

أياكس يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لإستعادة مدافعه السابق

أكدت صحيفة " دي تليجراف" الهولندية، أن نادي أياكس وصل لإتفاق بشأن المقابل المادي مع مانشستر يونايتد لإستعادة مدافعه السابق دالي بليند

الصحيفة أكدت أن النادي الهولندي سيدفع مبلغ 14 مليون جنتيه إسترليني، وهو المقابل المطلوب من النادي الإنجليزي.

الانتقال سيشمل كذلك 4 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات في الصفقة، التي سيوقع اللاعب من خلالها عقد لمدة 4 سنوات مع ناديه أياكس.

وكيل لاعب مانشستر يونايتد يعرضه على برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن وكيل أعمال لاعب مانشستر يونايتد بوجبا عرض موكله على إدارة النادي الكتالوني برشلونة.

يذكر اللاعب الفرنسي الدولي يقدم مستويات مميزة رفقة منتخب بلاده في كأس العالم، ساعدت فرنسا على الوصول لنهائي البطولة، ولذك فيرى مينا رايولا وكيل اللاعب ضرورة رحيل بوجبا لبرشلونة.

وعانى بوجبا من موسم محبط مع مانشستر يونايتد، تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذى ساءت علاقته بلاعبه الفرنسي، وهو السبب الذى قد يجعل بول يرحل لصفوف النادي الإسباني.





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