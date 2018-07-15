أخبار انتقالات ريال مدريد | هازارد يلمح لرحيله، وإعلان ضم كورتوا أصبح قريب

2018/07/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ريال مدريد لسوق الانتقالات الصيفية بهدف إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد، الفريق الذي فقد مدربه زيدان صاحب الثلاثية المتتالية للفوز بدوري أبطال أوروبا لم يسلم من رياح التغيير التي تهب على النادي الملكي.

ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات بهدف التعاقد مع نجم جديد يساهم في قيادة مستقبل الفريق في السنوات القادمة خاصة مع إحتمالية رحيل نجمي الفريق كرستيانو رونالدو وجاريث بيل.

تدعيم حراسة المرمى يبدو واحد من أولويات المدرب الجديد، بجانب التعاقد مع ظهير أيمن ليعوض غياب كارفخال المستمر بسبب الإصابات، سيكون سوق انتقالات مثير بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

هازارد : إذا رحلت هذا الصيف، فأنتم تعرفون أين سأذهب

أكد هازارد في تصريحاته الصحفية بعد نهاية مباراة منتخب بلاده، أن وجهته المقبلة معروفة، إذا سمحت له إدارة تشيلسي بالرحيل هذا الصيف عن الفريق.

اللاعب البلجيكي الدولي أضاف قائلاً : "بعد ست سنوات رائعة مع تشيلسي، قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة، يمكنني أن أقرر البقاء أو الرحيل، ولكن تشيلسي هو من سيتخذ القرار النهائي"

مضيفاً : "إدارة البلوز تعرف وجهتي المفضلة إذا وافقوا على رحيلي، أنا أملك إهتمام من عديد الأندية الكبرى،" ثم أضاف ضاحكاً : " يمكن أن تراني الأسبوع القادم في بايرن ميونيخ".

يذكر أن الصحافة الأوروبية قد ربطت إسم هازارد كبديل لرونالدو في ريال مدريد، وذكر موقع " أس بي إن" الإنجليزية أن إنتقال اللاعب لصفوف النادي الملكي أصبح مسألة وقت.

مدرب نابولي يرغب في ضم مهاجم ريال مدريد

ذكرت الصحف الإيطالية صباح اليوم، أن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي يحاول التعاقد مع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، لتدعيم صفوف فريقه هجوميا.

المدرب السابق لريال مدريد الذي سبق له تدريب بنزيما، يأمل في إقناع المهاجم الفرنسي الدولي بمغادرة النادي الملكي هذا الصيف والإنضمام لمشروعه الجديد في نادي الجنوب نابولي

ولكن المصادر الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قد لا يحبذ فكرة التفريط بمهاجمه صاحب الـ 30 عام هذا الصيف، خاصة مع رحيل كرستيانو رونالدو ليوفنتوس هذا الصيف؟.

مندوب الريال يصل البرازيل للإجتماع بوالد نيمارذكرت الصحف الإسبانية، أن مندوب ريال مدريد وصل للبرازيل، للإجتماع بوالد نيمار لإقناعه بإنتقال مهاجم باريس سان جيرمان بالإنتقال للبرنابيو هذا الصيف

نيمار الذي لم يضع شرط جزائي في عقده مع النادي الباريسي، وهو العقد الممتد لصيف 2022، ولذلك فمن الصعب على النادي الملكي ضم اللاعب دون موافقة إدارة بطل فرنسا.

يذكر أن اللاعب قد انتقال الصيف الماضي بالمقابل الأعلى في تاريخ كرة القدم، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، وهو ما يجعل خروجه هذا الصيف صعباً للغاية.

مدرب الريال يرغب في ضم مهاجم فالنسياذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الجديد لريال مدريد جولين لوبيتيجي يرغب في تدعيم خط هجوم الفريق، عن طريق ضم مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو.

صاحب الـ 27 عاماً سجل 16 هدف هذا الموسم في الدوري الإسباني، ولا توجد رغبة قوية لدى إدارة الخفافيش للإستغناء عن مهاجم الفريق، سوى بعرض مالي كبير.

يذكر أن ريال مدريد بدأ يبحث عن بديل قوي لتعويض رحيل نجم الفريق كرستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي الأسبوع الماضي.

ريال مدريد يقترب من ضم حارس تشيلسي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، أن ريال مدريد من الممكن أن يعلن ضمه للحارس تيبو كورتوا في الأيام القادمة، طبقا لتقارير صادرة من بلجيكا.

الصحيفة أكدت أن رغبة اللاعب في العودة لمدريد، تأتي بسبب بقاء عائلة اللاعب في العيش في العاصمة الإسبانية، منذ أن كان اللاعب معاراً لصفوف أتلتيكو مدريد.

وفقاً لمصادر الصحيفة، أن الحارس البلجيكي أصبح قريباً من الوصول لإتفاق حول بنود عقده مع ريال مدريد، الذي قد يصل راتبه إلى 13 مليون يورو سنويا.





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