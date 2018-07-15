أخبار انتقالات برشلونة | مينا يقترب من الرحيل، ووكيل بوجبا يعرضه على بارتوميو

2018/07/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية رغبة في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي، ولكن ليس على صعيد الخط الأمامي بل تدعيم خط الوسط والدفاع معاً، خاصة مع رحيل كابتن الفريق أندريس إنيستا.

النادي الكتالوني يضع بديل أنيستا على رأس أولويات التدعيم، ويبرز أكثر من إسم يرغب برشلونة في إتمام التعاقد مع واحد منهم لتقوية وسط ملعب الفريق، بجانب إيجاد صانع ألعاب بديل للفريق وعلى رأس الإهتمامات نجم تشيلسي ويليان

خط الدفاع بحاجة لمدافع قوي أخر يساند أومتيتي خاصة مع كبر سن بيكيه ورغبة الفريق في تأمين هذا المركز الحساس بالفريق، لينجليت مدافع إشبيلية هو المرشح الأبرز لسد تلك الثغرة.

برشلونة يضع كانتي على رأس أولوياته

أكدت صحيفة "سكاي سبورت" الإنجليزية، أن برشلونة الإسباني حدد لاعب وسط تشيلسي المتألق نجولو كانتي على رأس أولوياته لتدعيم خط وسط الفريق هذا الصيف.

مصادر الصحيفة، أكدت قناعة الجميع في النادي الكتالوني، بأن كانتي هو المعوض المطلوب لرحيل أندريس إنيستا، وباولينيو في خط الوسط.

النادي الإسباني يجهز عرض للتعاقد مع كانتي بمقابل مادي نقدي، بجانب حصول النادي اللندني على خدمات البرتغالي أندريا جوميز، نظير الحصول على صاحب الـ 27 عام.

مدافع برشلونة على مقربة من إيفرتون

ذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن مدافع برشلونة ياري مينا إستقر على الإنضمام لصفوف إيفرتون الإنجليزي، بعد فشله في حجز مقعد له في النادي الإسباني.

الصحيفة أكدت أن النادي الإنجليزي، يتابع الدولي الكولمبي منذ بداية كأس العالم، وأبدوا إعجابهم بإمكانيات المدافع والمستوى الذى قدمه طوال البطولة.

يذكر أن صاحب الـ 23 عام قد بطولة مميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم، مسجلا ثلاثة أهداف، ساهموا بقوة في صعود منتخب بلاده لدور الـ 16.

وكيل لاعب مانشستر يونايتد يعرضه على برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن وكيل أعمال لاعب مانشستر يونايتد بوجبا عرض موكله على إدارة النادي الكتالوني برشلونة.

يذكر اللاعب الفرنسي الدولي يقدم مستويات مميزة رفقة منتخب بلاده في كأس العالم، ساعدت فرنسا على الوصول لنهائي البطولة، ولذك فيرى مينا رايولا وكيل اللاعب ضرورة رحيل بوجبا لبرشلونة.

وعانى بوجبا من موسم محبط مع مانشستر يونايتد، تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذى ساءت علاقته بلاعبه الفرنسي، وهو السبب الذى قد يجعل بول يرحل لصفوف النادي الإسباني.

برشلونة يرغب في ضم لاعب وسط أياكسذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن برشلونة يرغب في تقوية وسط ملعبه، بضم لاعب أياكس الشاب فرانكي دي يونج، رغم صعوبة انضمامه هذا الصيف.

رفقة أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الذي أصبح قريباً من الإنضمام للفريق، فالنادي الكتالوني يرغب في ضم لاعب وسط النادي الهولندي، ولكن لابد أن تتوصل إدارة بطل إسبانيا لإتفاق رفقة إدارة النادي الهولندي.

صاحب الـ 21 عام عقب قائلاً عن إهتمام النادي الإسباني: " الأشياء الظاهرة يمكن أن تتغير، لا يمكنني أن أعطي أي وعود، ولكن اليوم أنا لاعب في أياكس، وأتوقع أن أظل لاعب في الفريق الموسم القادم".

ليفربول مهتم بخدمات حارس برشلونةذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليفربول مجبر على دفع 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل، لضم حارس برشلونة ياسبر سيليسين هذا الصيف.

الصحيفة أكدت أن النادي الإنجليزي، يبحث عن حارس جديد للفريق، رغم التأكيدات الصادرة من النادي التي نفت تلك الأخبار، الليفر يمتلك الثنائي كاريوس ومينيوليه، وبالتاي فإن سيليسين سيكون خيار مناسب بالنسبة لهم.

يذكر أن الحارس الهولندي هو الحارس الإحتياطي لحارس برشلونة الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، ولكن النادي الكتالوني يبدو منفتح عودة فكرة رحيله.





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