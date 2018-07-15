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نمر يهرب من موئله في حديقة حيوانات نيو أورليانز ويفترس ستة حيوانات
2018/07/15 | 10:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هرب نمر من نوع الجاجوار من موئله في حديقة أودوبون في نيو أورليانز بالولايات المتحدة، صباح السبت، وقتل ستة حيوانات قبل الإمساك به مما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها خلال اليوم.

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