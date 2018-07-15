2018/07/15 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية فتح شاطئ مدينة فرناندينا بيتش في شمال الولاية بعد إغلاقه بسبب وقوع ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج لأسماك القرش يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح شاطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد هجوم مزدوج نادر لأسماك القرش) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح شاطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد هجوم مزدوج نادر لأسماك القرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).