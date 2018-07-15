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إعادة فتح شاطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد هجوم مزدوج نادر لأسماك القرش
2018/07/15 | 10:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعادت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية فتح شاطئ مدينة فرناندينا بيتش في شمال الولاية بعد إغلاقه بسبب وقوع ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج لأسماك القرش يوم الجمعة.

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