تعرّ ف على سعر أول رحلة سياحية إلى الفضاء

2018/07/15 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الشركة "إنھا تخطط لانطلاق الرحلات الفضائیة العام المقبل، وذلك بتكلفة ما بین 200 و300 ألف دولار للشخص الواحد".يشار إلى أن بعض الزبائن المحتملین وصناع الطیران كانوا حريصین على معرفة تكلفة التذكرة على مركبة الفضاء الجديدة "نیو شیبارد"، التابعة لشركة "بلو أوريجین"، لمعرفة الأسعار وما إذا كانت قادرة على توفیر رحلات لسد كمیة الطلب.وذكر مدراء تنفیذيون في الشركة خلال مؤتمر لرجال أعمال الشھر الماضي، أنھم سیجرون اختبارات تجريبیة مع الركاب في ھذه المركبة.ومن المقرر أن تبدأ عملیة بیع التذاكر العام القادم.جدير بالذكر أن شركة الفضاء الأمريكیة "سبیس إكس" كانت أعلنت اعتزامھا إرسال سائحین اثنین في رحلة حول القمر نھاية عام 2018،مستخدمة في ذلك سفینة فضاء يجري تصنیعھا لحساب رواد فضاء إدارة الطیران والفضاء الأمريكیة "ناسا" وصاروخا لم يختبر طیرانه بعد.وقالت شركة "سبیس إكس" في بیان: "يسرنا أن نخبركم بأن شخصین عاديین أجريا محادثات مع شركة "سبیس اكس" من أجل القیام برحلة حول القمر نھاية العام المقبل، ودفعا بشكل مسبق دفعة كبیرة من المال من أجل تنفیذ الرحلة حول القمر".انتهى د.م

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