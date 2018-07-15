الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على قرى ومواقع في جيزان

2018/07/15 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر عسكري "أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت خلال عملية عسكرية واسعة من السيطرة على أربع قرى وعدد من المواقع العسكرية شرق وشمال الدود وقبالة جبل دخان بجيزان" ، مؤكداً "تدمير 4 آليات عسكرية ومصرع وجرح وأسر عدد من قوات التحالف السعودي خلال تأمين عدد من المناطق في جيزان".يشار الى ان وحدة الهندسة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت آلية تابعة لقوات التحالف السعودي بعبوة ناسفة في تبة البلبلة بمنفذ الطوال قبالة جيزان.انتهى ع.خ

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