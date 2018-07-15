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الشرطة العراقية تطلق النار لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مجلس محافظة البصرة
2018/07/15 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشرطة العراقية تطلق النار لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مجلس محافظة البصرة

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