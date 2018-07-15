السلطات الأمنية تفرض حظر التجوال في 3 محافظات

2018/07/15 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 10:28 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- فرضت السلطات الأمنية العراقية مساء امس السبت حظر التجوال التام في محافظة البصرة، والنجف، وكربلاء بعد ان رافقت الاحتجاجات اعمال عنف ضد المتظاهرين.وخرج الالاف من الاشخاص عصر امس السبت في تظاهرات احتجاجية في البصرة، الديوانية، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، واسط، بابل مجددين مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.ورافقت التظاهرات المستمرة حاليا اشتباكات مسلحة ومحاولات لاقتحام مقار حزبية وحكومية متفرقة بالنجف وميسان وبابل وكربلاء.ويأتي هذا الإجراء الأمني تزامناً مع استمرار التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي بدأت في البصرة منذ الأحد الماضي وامتدت لمحافظات جنوبية أخرى تطالب بتحسين الخدمات من الماء والكهرباء وتوفير فرص العمل.وشهدت بعض الاحتجاجات عمليات تخريب لمؤسسات حكمية وممتلكات عامة.

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