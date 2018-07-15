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الكوريري : هناك من يقول لا لصفقة مثل رونالدو
2018/07/15 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – عنونت الكوريري الإيطالية غبر غلاف عددها الصادر اليوم الأحد حول إنتقال رونالدو للكالتشيو حيث أكدت على أن هناك من يرفض صفقات كتلك مشيرة لرفض دي لورينتيس للصفقة والتي عرضها عليه مينديز وكيل اللاعب حيث رأى بأنها صفقة خارج ميزانية النادي ليس فقط لتكلفتها لكن لمتطلبات اللاعب المادية .

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