بافارد بديل الديرفيريلد في توتنهام

2018/07/15 | 10:31

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هاي كورة – يضع بوتشينيو بافارد على راداره الصيفي ليكون أحد تدعيمات توتنهام للموسم المقبل ولكن تلك الصفقة تتوقف على رحيل الديرفيريلد عن النادي في فترة الإنتقالات الحالية .

فهناك العديد من الأندية التي تهتم بالديرفيريلد وعلى رأسها اليونايتد مما جعل بوتشينيو يفكر في البديل من الآن .

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