الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بافارد بديل الديرفيريلد في توتنهام
2018/07/15 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يضع بوتشينيو بافارد على راداره الصيفي ليكون أحد تدعيمات توتنهام للموسم المقبل ولكن تلك الصفقة تتوقف على رحيل الديرفيريلد عن النادي في فترة الإنتقالات الحالية .

فهناك العديد من الأندية التي تهتم بالديرفيريلد وعلى رأسها اليونايتد مما جعل بوتشينيو يفكر في البديل من الآن .

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_06-03-44_527568-640x418

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافارد بديل الديرفيريلد في توتنهام) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافارد بديل الديرفيريلد في توتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المنتهية ولايته العبادي يصدر 7 قرارات لاحتواء أزمة التظاهرات
⋙ تحالف القوى يحذر أهالي كركوك الخروج بتظاهرات
⋙ اعتقال محتجين في البصرة وهدم خيم الاعتصامات
⋙ الشرطة تستخدم قنبلة صوتية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مجلس محافظة ذي قار
⋙ موفد رووداو: المتظاهرون يغلقون مدخل مبنى محافظة البصرة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - كاكا: نحن محظوظون شلرؤية مبابي في كأس العالم
⋙ معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)
⋙ بالصور.. إحياء العيد الوطني الفرنسي في أربيل
الأكثر شيوعا