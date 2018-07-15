2018/07/15 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – نالت انتقادات واسعة من فيل جونز إثر المستوى المتواضع الذي ظهر عليه أمام المنتخب البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال .

فقد انتُقد المستوى المتردي للاعب كما سخر رواد شبكات التواصل الإجتماعي منه بسبب تألق هازارد أمامه وتلقي شباك المنتخب الإنجليزي للأهداف .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتقادت واسعة وسخرية من فيل جونز بسبب هازارد) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتقادت واسعة وسخرية من فيل جونز بسبب هازارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).