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إنتقادت واسعة وسخرية من فيل جونز بسبب هازارد
2018/07/15 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نالت انتقادات واسعة من فيل جونز إثر المستوى المتواضع الذي ظهر عليه أمام المنتخب البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال .

فقد انتُقد المستوى المتردي للاعب كما سخر رواد شبكات التواصل الإجتماعي منه بسبب تألق هازارد أمامه وتلقي شباك المنتخب الإنجليزي للأهداف .

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