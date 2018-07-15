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الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية في تركيا: احتفالات وآخر أيام الطوارئ
2018/07/15 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تُنظم في تركيا، اليوم الأحد، احتفالات شعبية ورسمية في الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت عام 2016 في مثل هذا اليوم (15 يوليو/تموز)،

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