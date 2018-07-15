سان جيرمان يحدد موقفه من بيع رابيو لبرشلونة

2018/07/15 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدريان رابيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد عن موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من رحيل أدريان رابيو، لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض حول بيع رابيو لبرشلونة في الصيف الجاري، ويتمسك ببقاء اللاعب مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سوف يسعى لتجديد عقد رابيو، الذي ينتهي في يونيو 2019، كما فعلت مع ماركو فيراتي من قبل.

وشددت على أن برشلونة من رابيو، أن يضغط على باريس سان جيرمان من أجل تركه في الصيف الجاري.

المصدر : كووورة

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