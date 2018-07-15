الحشد الشعبي: انسحاب القوات الأمنية من كركوك وتوجهها لمناطق التظاهرات

2018/07/15 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في كركوك علي الحسيني إعطاء أوامر لانسحاب قوات عراقية من المحافظة وتوجهها إلى مناطق التظاهرات.

وقال الحسيني أن الانسحاب جاء بأمر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، حيث تحركت قوة من الرد السريع والشرطة الاتحادية من كركوك باتجاه جنوب العراق.

ونددت التظاهرات بتردي الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق.

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