2018/07/15 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ عاد الجدل من جديد حول عودة خيميس روديجيز نجم منتخب كولومبيا لريال مدريد وسوف نستعرض معا في هذا التقرير ملامح القصة كي تنكشف للجميع.

1_بايرن ميونيخ متعاقد مع خيميس بصفقة إعارة لمدة موسمين مقابل 12 مليون يورو وبالتالي اللاعب الموسم المقبل أيضا من حق بايرن ميونيخ ولايستطيع أي فريق خطفه من بايرن .

2_بايرن بإمكانه شراء عقد اللاعب كاملا من ريال مدريد في حال دفع 44 مليون يورو بشرط موافقة اللاعب.

3_ حتى الآن لم يحدث إتفاق بين بايرن واللاعب على الرغم من إن الاجواء إيجابية بينهما.

4_ خيميس كان على وشك أن يوافق على الرحيل نهائيا لبايرن ولكن رحيل رونالدو ومن قبله زيدان غير رأي اللاعب تماما.

5_ جولين لوبتيجي المدير الفني لريال مدريد إتصل هاتفيا بخيمس وطلب منه العودة لانه يراه أساسيا الموسم المقبل مع ريال مدريد.

6_ خيميس منفتح على فكرة العودة خاصة وإنه يشعر بانه لم يحصل على فرصته كاملة مع ريال ويريد العودة ولكن بايرن ميونيخ يرفض.

7_ خيميس سيكون مضطرا للمكوث موسم آخ ودراسة الأوضاع من جديد وإن إستمر شغف ريال مدريد به سيرفض الرحيل لبايرن ويعود لريال مدريد.

8_بايرن قد يمرر صفقة ليفاندوفسكي لريال مدريد في نهاية السوق من أجل الحفاظ على خيميس

9_مؤكد الفترة المقبلة ستشهد حراك كبير بين بايرن وريال مدريد بشأن الميركاتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة خيميس لريال مدريد …تفاصيل القصة بالكامل !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة خيميس لريال مدريد …تفاصيل القصة بالكامل !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).