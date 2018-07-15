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بيع ثنائي تشيلسي من أجل هيجواين
2018/07/15 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى إستعداد تشيلسي بيع لاعبيه موراتا وجيرو للتعاقد مع هيجواين نجم اليوفينتوس الذي يعد من أهم مطالب ساري الصيفية .

هذا وسيكلف هيجواين تشيلسي الكثير في ظل قيمته المرتفعة فضلًا عن راتبه الذي يصل لـ 240 ألف يورو إسبوعيًا مما يجعل بيع الثنائي أحد الخيارات أمام البلوز لإتمام الصفقة .

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