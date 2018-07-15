2018/07/15 | 11:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| «متحف دمشق الوطني».. عميد المتاحف السورية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يعد متحف دمشق الوطني، واحد من أشهر المتاحف العربية وأكبرها حيث يشكل بأقسامه وحدائقه الواسعة متاحف عديدة ضمن متحف واحد … المزيد من التفاصيل في سياق التقرير عبر برنامج يوم جديد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| «متحف دمشق الوطني».. عميد المتاحف السورية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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