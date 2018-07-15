فيديو| «متحف دمشق الوطني».. عميد المتاحف السورية

2018/07/15 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد متحف دمشق الوطني، واحد من أشهر المتاحف العربية وأكبرها حيث يشكل بأقسامه وحدائقه الواسعة متاحف عديدة ضمن متحف واحد … المزيد من التفاصيل في سياق التقرير عبر برنامج يوم جديد.

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