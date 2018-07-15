فيديو| أرفا الشهيد.. أول عارضة أزياء باكستانية بدينة

2018/07/15 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتميز عارضة الأزياء الباكستانية بشكلها المختلف والمميز، حيث لم تجعل البدانة عائقا أمام تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء، مزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور.

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