2018/07/15 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 11:36 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الاحد، أن بلاده أوقفت تصدير الكهرباء والمياه بالكامل عن العراق.وقال أردكانيان، في تصريح للصحفيين على خلفية أزمة الكهرباء والمياه في العراق، بحسب وكالة إسنا الإيرانية، “ان قطع الكهرباء والماء عن العراق جاء لاسباب سياسية واقتصادية في مقدمتها ،ان بلادي تريد تشكيل الحكومة القادمة وفق شروطها بتولي المالكي او العامري لرئاسة الوزراء وكذلك تسديد مليار دولار عن خط الكهرباء الايراني بالعملة الصعبة وليس بالدينار العراقي ،واضاف، لن يعاد خط الكهرباء وفتح الانهر الايرانية تجاه العراق إلا بتنفيذ الشرطين السياسي والاقتصادي .



يذكر ان قاسم الفهداوي وزير الكهرباء حاليا في طهران يترجى الحكومة الايرانية باعادة سريان التيار الكهربائي المقطوع .يذكر ان وزارة الكهرباء خصص لها من موازنة الدولة طيلة 15 السنة الماضية 50 مليار دولار ذهبت 90% منها الى جيوب حيتان الفساد في مقدمتهم نوري المالكي وباقي زمرته المعروفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الإيراني:بلادي قطعت الكهرباء والماء عن العراق لأسباب سياسية واقتصادية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الإيراني:بلادي قطعت الكهرباء والماء عن العراق لأسباب سياسية واقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).