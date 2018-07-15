فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية تشدد الإجراءات الأمنية مع اتساع رقعة التظاهرات

2018/07/15 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة العراقية عن إجراءات تنموية لتهدئة الأوضاع والتظاهرات في عدد من المدن على رأسها البصرة … المزيد من التفاصيل يتحدث صهيب الفهداوي، مراسل قناة الغد من البصرة ومحمد فاضل، مراسل قناة الغد من بغداد والإعلامية درة مختار، عبر النشرة الإخبارية.

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