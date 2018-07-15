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إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن في ذي قار
2018/07/15 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - ذي قار

أكد مصدر طبي بمستشفى الناصرية، عن سقوط جرحى اثناء التظاهرة الحاشدة التي أندلعت صباح اليوم الأحد.وقال المصدر الطبي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مستشفى الناصرية استقبل صباح اليوم الأحد 8 جرحى اثر صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب".وبين المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن أسمه- أن 4 اشخاص في صفوف المتظاهرين و 4 آخرين سقطوا اثر الصدامات التي اندلعت اثناء تظاهرة حاشدة شهدتها مدينة الناصرية حيث تمت محاصرة مبنى محافظة ذي قار.وبدأت المظاهرات في البصرة جنوبي العراق قبل نحو أسبوع، احتجاجا على البطالة وسوء الخدمات، مما اضطر رئيس الوزراء إلى التوجه هناك للوقوف على الأزمة.

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