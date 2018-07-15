مجلس ذي قار يرجئ جلسته الطارئة لحين انتهاء المظاهرات

2018/07/15 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مجلس محافظة ذي قار عن تاجيل جلسته الطارئة المقررة اليوم الى حين انتهاء المظاهرات ااتي تشهدها الناصرية .

وقال عضو المجلس حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ان المجلس قرر تاجيل جلسته لحين انتهاء المظاهرات حيث ستجمع مطالب المتظاهرين لمناقشتها ومتابعتها .

واكد ان المجلس سيعمل على تلبية ما يتعلق بالحكومة المحلية فيما سيحيل المطالب المتعلقة بالحكومة الاتحادية الى بغداد للنظر فيها.

وكان المئات من المتظاهرين قد حاصروا مبنى مجلس المحافظة اليوم وحاولوا اقتحامه الا ان الشرطة منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل الصوتية.

وكان المحافظ يحيى الناصري قد عرض يوم امس جملة مقترحات على بغداد لحل الازمة ومنها اطلاق التعيينات بالشركات النفطية وشمول جميع العاطلين بالحماية الاجتماعية.

كما دعا الناصري الى اطلاق الموازنات المعطلة وتخصيصات البترودولار واستئناف المشاريع الخدمية يمكن ان ينقذ الوضع الخدمي المتردي.

كما دعا مجلس محافظة ذي قار اعضائه لاجتماع طارئ اليوم الاحد لبحث مطالب المتظاهرين في المحافظة، والذي سسيخصص لمناقشة المطالب المشروعة للمتظاهرين والسبل الكفيله بتلبية ما يتعلق منها بالحكومة المحلية ، و احالة المتعلق بالحكومة الاتحادية الى بغداد للنظر فيها.





انتهى.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن مجلس محافظة ذي قار عن تاجيل جلسته الطارئة المقررة اليوم الى حين انتهاء المظاهرات ااتي تشهدها الناصرية .وقال عضو المجلس حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ان المجلس قرر تاجيل جلسته لحين انتهاء المظاهرات حيث ستجمع مطالب المتظاهرين لمناقشتها ومتابعتها .واكد ان المجلس سيعمل على تلبية ما يتعلق بالحكومة المحلية فيما سيحيل المطالب المتعلقة بالحكومة الاتحادية الى بغداد للنظر فيها.وكان المئات من المتظاهرين قد حاصروا مبنى مجلس المحافظة اليوم وحاولوا اقتحامه الا ان الشرطة منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل الصوتية.

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