اصابة 20 منتسبا امنيا من المكلفين بحماية مجلس محافظة ذي قار

2018/07/15 | 11:42

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار اليوم عن اصابة 20 عنصرا من منتسبيها المكلفين بحماية مجلس المحافظة في الناصرية.

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان 20 منتسبا بينهم ضابط برابة ملازم اصيبوا اليوم بجراح اثناء قيامهم بواجبهم بحماية مبنى مجلس المحافظة.

واوضح ان جميع المنتسبين الجرحى يتلقون العلاج الان داخل البناية ، لافتا الى ان معظم الاصابات كانت نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين.

وكانت الشرطة قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن تفريق عدد من المتظاهرين اثناء محاولتهم اقتحام السياج الخارجي للمجلس .

وكان المحافظ يحيى الناصري قد عرض يوم امس جملة مقترحات على بغداد لحل الازمة ومنها اطلاق التعيينات بالشركات النفطية وشمول جميع العاطلين بالحماية الاجتماعية.

كما دعا الناصري الى اطلاق الموازنات المعطلة وتخصيصات البترودولار واستئناف المشاريع الخدمية يمكن ان ينقذ الوضع الخدمي المتردي.كما دعا مجلس محافظة ذي قار اعضائه لاجتماع طارئ اليوم الاحد لبحث مطالب المتظاهرين في المحافظة، والذي سسيخصص لمناقشة المطالب المشروعة للمتظاهرين والسبل الكفيله بتلبية ما يتعلق منها بالحكومة المحلية ، و احالة المتعلق بالحكومة الاتحادية الى بغداد للنظر فيها.





انتهى.





شبكة اخبار الناصرية:

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