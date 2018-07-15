الداوود:حركة التبادل التجاري بين العراق والأردن جيدة

2018/07/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 11:42 ص

عمان/ شبكة أخبار العراق- أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود،الاحد، أن عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل المعبر إلى ساحة التبادل مع العراق، اقل بكثير مما كانت عليه قبل اغلاق الحدود، حيث يصل عدد الشاحنات حاليا إلى 120 شاحنة يوميا، مقارنة مع 700 شاحنة قبل اغلاق الحدود.وقال الداوود في تصريح اوردته صحيفة “الغد” الأردنية إن “الشاحنات التي تدخل إلى ساحة التبادل شاحنات محملة بمختلف انواع البضائع، ما ينعكس على تشغيل عدد كبير من الشاحنات، فضلا عن تشغيل عدد كبير مرتبط بهذا القطاع بشكل غير مباشر”.وأضاف، أن “دخول 120 شاحنة يوميا الى ساحة التبادل امر ايجابي، حيث ارتفع منذ بدء عملية دخول الشاحنات بشكل جيد، مما يسهم في ارتفاع عملية التبادل التجاري مع العراق وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في المملكة”، مشيرا إلى أن “قطاع الشاحنات تعرض إلى عدة انتكاسات خلال السنوات الماضية، بيد ان هناك حالة من التفاؤل عادت إلى اوساط القطاع، في ظل ترقب عودة فتح معبر نصيب، وتحسن عملية التبادل من خلال معبر طربيل”.واشار الداوود الى “تجاوز خسائر قطاع الشاحنات خلال سنوات الازمتين العراقية والسورية بسبب اغلاق المنافذ بين البلدين وتسببهما باغلاق العديد من الأسواق إلى أكثر من 725 مليون دينار اردني”.

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