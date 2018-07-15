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نائب سابق: حكومة العبادي أهملت البصرة
2018/07/15 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 11:50 ص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، الاحد، تعامل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع محافظة البصرة، مؤكدا أنها “اهملت” المحافظة بشكل كبير، فيما عد اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزارء بـ”المخدر”.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي له اليوم، إن “اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لحل مشاكل البصرة مجرد مخدر لكون مشاكل المحافظة كبيرة ومتراكمة وتحتاج الى وقفة جادة وموضوعية, والا فان كل الحلول التي ستعمل عليها اللجنة آنية وغير منتجة على المستويين المتوسط والبعيد”.وأضاف أن “حكومة العبادي والحكومات التي سبقتها اهملت محافظة البصرة اهمالا كبيرا”، مؤكدا أن “اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء حالها حال اللجان الوزارية التي سبقتها ولا نتوسم بها خيرا”.

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