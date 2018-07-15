2018/07/15 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 11:46 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم، وهو أفضل مراكزها في تاريخ مشاركتها بالبطولة، بعد الفوز 2- صفر على إنجلترا ،امس السبت، بهدف مبكر من توماس مونييه واخر قرب النهاية من القائد إيدن هازارد في مواجهة بين الخاسرين في قبل النهائي.وأنهى مونييه هجمة خطيرة عندما حول تمريرة ناصر الشاذلي العرضية على القائم البعيد بقدمه في الشباك بعد أربع دقائق من البداية.وبدأ روميلو لوكاكو الهجمة قبل ان يمرر الكرة للشاذلي لتتجاوز الدفاع الإنجليزي.وكانت بلجيكا، التي تغلبت 1-صفر على إنجلترا في الدور الأول بالبطولة، الأكثر خطورة خلال الشوط الأول.لكن الأداء الإنجليزي تحسن بعد الاستراحة وكانت إنجلترا قريبة من إدراك التعادل عندما سدد إيريك داير نحو المرمى من مدى قريب لتتجاوز الكرة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكن توبي ألدرفيريلد أبعد الكرة من على خط المرمى.وواصلت بلجيكا هجماتها الخطيرة في الشوط الثاني وضاعفت النتيجة عندما مرر كيفن دي بروين إلى هازارد لينفرد بمرمى جوردان بيكفورد ويضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 82.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا الثالث في كأس العالم بكرة القدم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا الثالث في كأس العالم بكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).