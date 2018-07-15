مورينيو يعترض على موعد انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي

2018/07/15 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر اعترض جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على موعد انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم.

مانشستر يونايتد يفتتح الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي يوم 10 أعسطس المقبل.

مورينيو يكافئ لاعب مانشستر يونايتد بعد تألقه في كأس العالمويوجد 7 لاعبين من مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس العالم، وهو أشلي يونج، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد، فيل جونز في انجلترا بجانب روميلو لوكاكو ومراون فيلايني مع بلجيكا وأخيرًا بول بوجبا في صفوف فرنسا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها "ديلي ستار" البريطانية: "اللاعب بحاجة إلى 3 أسابيع على الأقل من الراحة التامة لأجل استعادة مستواه للموسم المقبل".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018 وتابع: "ربما أتمكن من إشراك هؤلاء اللاعبين في المباراة الأولى، ولكن هذا يعني أنّهم لن يكونوا متواجدين لمدة 3 أو 4 اشهر والإصابات العضلية ستلاحقهم".

وأتم: "عندما يعودون من فترة الراحة سنخوض مباريات الدوري الإنجليزي مباشرة، ولكننا نحتاج على الأقل إلى أسبوع للتحضير ولكن البريميرليج لا يخطط لذلك".

صحف كأس العالم | النهائي يحتدم بين فرنسا وكرواتيامانشستر يونايتد حصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ووصل لنهائي كأس الاتحاد.





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