اللجنة المنظمة توضح حقيقة إلغاء دورة تبوك

2018/07/15 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أوضحت اللجنة المنظمة لدورة تبوك الودية الدولية حقيقة ما تردد من الساعات الماضية عن غلغاء النسخة الثالثة من البطولة، مؤكدة أن المشاورات لا تزال جارية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة السعودي.

تقارير سعودية كانت قد أعلن أن البطولة تقترب من الإلغاء العام الجاري، بسبب ضيق الوقت في الدوري السعودي وكذلك البطولة العربية.

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اللجنة المنظمة أكد، في بيان نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، حرصها على إقامة الدورة العام الحالي، خاصة وأن العديد من الفرق تحقق الاستفادة الفنية منها، وتم إبلاغ كافة الأندية المشاركة بالموعد المحدد للمباريات، لكن وفقا لطلب بعض الفرق وتغيير مواعيد مباريات الدوري السعودي، فتقرر تأجيلها إلى وقت آخر.

دورة تبوك كان من المقرر أن تقام في الفترة من 23 من يوليو الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على الموعد الجديد.

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يذكر أن الاتفاق السعودي كان قد توج بطلا للدورة العام الماضي بعد تغلبه على الصفاقسي التونسي في النهائي بهدف نظيف، وفي عام 2016 توج الوداد المغربي بطلا بهزيمته للإنتاج الحربي المصري بهدف نظيف أيضا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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