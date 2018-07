لوكاكو يحرج كورتوا بخصوص مستقبله

2018/07/15 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر استفسر روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن الخطوة القادمة لزميله بالمنتخب تيبو كورتوا على الهواء مباشرة بعد انتصار بلجيكا على انجلترا في لقاء تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

وفازت بلجيكا على إنجلترا بهدفين مقابل لشيء لتحقق المرتبة الثالثة بالمونديال للمرة الأولى بعدم سبق وحلت رابعة في 1986.

وظهر الثنائي معا في بث حي عبر حساب لوكاكو على موقع "انستاجرام" ووجه لوكاكو سؤال لكورتوا حول أين سيذهب، ليجب الأخير باسما: "سأذهب للمنزل، في إنجلترا بلندن".

وتحدثت عدة تقارير عن اقتراب كورتوا من الرحيل عن ناديه تشيلسي في الأيام المقبلة بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي اللندني والذي يتبقى به عام واحد.

Man Lukaku asking Courtois what team he’s transferring to pic.twitter.com/ylKIzDXsH5

— Jeff (@LampardtoDrogba) July 14, 2018وارتبط اسم كورتوا بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل ما يقارب 30 مليون يورو بسبب تفضيله العودة للعاصمة الإسبانية حيث تعيش عائلته.

وسبق لكورتوا اللعب في إسبانيا، ولكن بألوان الغريم التقليدي للفريق الملكي أتليتكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى صفوف تشيلسي.

