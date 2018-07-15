انتشار القوات الأمنية في محافظة ميسان للحفاظ على المتظاهرين والحقول النفطية

2018/07/15 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد شرطة محافظة ميسان اللواء ظافر المحمداوي في تصريح صحفي :"ان شرطة المحافظة أعادت انتشارها في شكل يحفظ المتظاهرين من جهة، ويحمي الحقول النفطية والمنافذ الحدودية والدوائر الحكومية والمصالح العامة في المحافظة من جهة أخرى" ، مؤكداً "ان ميسان لم تشهد احتجاجات كبيرة".ولفت المحمداوي إلى "أن فرق الدفاع المدني أخمدت نيراناً أشعلها متظاهرون في إطارات المركبات في الشوارع العامة".يشار الى ان مندسين في التظاهرات يحاولون الاساءة لسمعة المتظاهرين والمطالب السلمية من خلال استهداف الاماكن الحيوية ما يؤدي الى صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين .انتهى ع.خ

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