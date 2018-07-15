رونالدو …الكنز الذي سيغير شكل اليوفنتوس تماما !

2018/07/15 | 11:55

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هاي كورة_ لايزال ريال مدريد يفكر في التعاقد مع لاعب بديل لتعويض قيمة كريستيانو رونالدو فنيا وتسويقيا ويعد النجم البرتغالي اللاعب الأكثر قيمة التسويقية ومالية وبفارق كبير عن أقرب منافسيه .

متتبعي رونالدو على السوشيال ميديا 331 مليون متتبع يليه نيمار الذي لديه 201 مليون متابع ثم ميسي الذي يمتلك 186 مليون متابع وبشكل مفاجيء يتوالي عشاق رونالدو في الإلتحاق بصفحات اليوفنتوس الرسمية عبر الفيس بوك وتويتر وإينستاجرام.

وبحسبة بسيطة وقبل وصول رونالدو سنجد إن القيمة التسويقية لريال مدريد في 2018 تساوي 3.5 مليار يورو بينما قيمة اليوفنتوس 1.2 مليار يورو ويعتقد الجميع إن قيمة اليوفنتوس سترتفع بشكل كبير مع وصول رونالدو وهذا ماسيظهر في أروقة البورصة قريبا جدا خاصة مع إرتداء رونالدو قميص اليوفنتوس للمرة الأولى بنهاية يوليو الجاري.

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