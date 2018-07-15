انتهاء التحضيرات لنقل 600 مسلح مع عائلاتهم من أحياء درعا إلى إدلب

2018/07/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر ميداني أن جميع التحضيرات انتهت لنقل المجموعات المسلحة الرافضة لعملية التسوية مع الجيش السوري من أحياء درعا جنوبي سوريا إلى إدلب في الشمال الغربي.

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