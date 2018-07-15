الأمم المتحدة في أفغانستان تسجل الرقم الأعلى للضحايا المدنيين خلال النزاعات في 2018

2018/07/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد، أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الستة أشهر الأولى من 2018، حيث سجلت مقتل 1692 مدنيا في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2018.

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