2018/07/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية وجهت "صدمة كبرى" لكافة مستخدمي متصفحها "غوغل كروم" على الهواتف الذكية.

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