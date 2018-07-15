الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/15 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية وجهت "صدمة كبرى" لكافة مستخدمي متصفحها "غوغل كروم" على الهواتف الذكية.

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