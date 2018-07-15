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كرواتيا إذا حققت كأس العالم سيدشن حدث يحدث للمرة الأولى في التاريخ !
2018/07/15 | 12:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ يحلم منتخب كرواتيا أن يحقق معجزة بالفوز بكأس العالم 2018 لأول مرة في تاريخه ليصبح ثامن منتخب يحق كأس العالم على مر العصور.

كرواتيا في حال فوزها بالمونديال سيصبح أول منتخب يحقق كأس العالم وهو الذي تأهل للبطولة من الملحق الأوروبي ولم ينجح أي منتخب متأهل من الملحق بالفوز بالبطولة …فقط ألمانيا في 2002 كادت أن تفعلها لولا خسارتها في نهائي البطولة أمام البرازيل .

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