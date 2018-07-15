أوغلو يحذر من سقوط قضاء الطوز بيد داعش

2018/07/15 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 15 يوليوز 2018 - 11:55 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق نيازي معمار اوغلو، الاحد، من تكرار سيناريو سقوط الموصل مع قضاء طوزخورماتو، مطالبا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتحرك الفوري لتشكيل غرفة عمليات لتفادي أي هجمات إرهابية على الطوز.وقال اوغلو في تصريح صحفي له اليوم، إن “قضاء طوزخورماتو يمر باوضاع خطيرة جدا ولا تبشر بخير”، محذرا من “تكرار سيناريو العاشر من حزيران عام ٢٠١٤ (سقوط الموصل) مع قضاء الطوز”.وطالب اوغلو رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”التحرك الفوري لتشكيل غرفة عمليات لتفادي أي هجمات إرهابية على الطوز وملاحقة الخلايا النائمة”.وشدد على ضرورة “اتخاذ كافة التدابير الأزمة لمراقبة وتأمين الطريق الرابط بين قضاء الخالص والطوز لتفادي تنقل تلك الجماعات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “اهمال الموضوع وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيفسح المجال لداعش بارتكاب مجازر بحق المدنيين”.

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