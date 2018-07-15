التفاؤل يسود أجواء الجمهور الكرواتي

2018/07/15 | 12:03

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محمد أنور قلمامي - موسكو

يواجه المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي اليوم الأحد في إطار الدور النهائي من منافسات كأس العالم روسيا FIFA 2018 على أرضية ملعب لوجنيكي انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعد الجمهور الكرواتي العدّة لهذه المباراة التاريخية إذ زادت أعداد مشجعي كرواتيا بشكل ملحوظ في شوارع موسكو بعد التحاق العديد من الأنصار الذين اقتطعوا تذاكرهم مؤخراً.

وكانت الثقة والتفاؤل من أبرز سمات آراء مشجعي المنتخب الكرواتي الذين التقيناهم في الساحة الحمراء والشوارع المؤدية إليها.

وأعرب معظم من التقيناهم عن ثقتهم التامة في قدرة كتيبة زلاتكو داليتش على كسب الرهان وانتزاع اللقب العالمي من فرنسا.

وأكد شق كبير من جمهور كرواتيا أن الروح والعزيمة التي رافقت أداء زملاء لوكا مودريتش ستكون حاسمة في المباراة النهائية.

وصبّت معظم الآراء في خانة الانتصار رغم تحفظ البعض وتخوّفهم من الانضباط التكتيكي للفرنسيين الذين يطبّقون خطط المدرب ديدييه ديشان الناجحة إلى حد الآن بكل صرامة.

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