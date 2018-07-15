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وزارة الصحة: إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون
2018/07/15 | 12:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الصحة اليوم الأحد 15 يوليو/تموز إن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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