وزارة الصحة: إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون

2018/07/15 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة اليوم الأحد 15 يوليو/تموز إن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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