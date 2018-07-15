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أوروبا تنتفض …أمريكا الجنوبية ترتعد !
2018/07/15 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ بات مؤكد من نهاية ربع نهائي كأس العالم إن بطل هذه التسخه سيكون أوروبي ليتواصل هيمنة الأوروبيين على المسابقة من 2002 آخر بطولة حققتها أمريكا الجنوبية.

أوروبا في إنتظار اللقب الثاني عشر في تاريخها في مقابل تسعة ألقاب لقارة أمريكا الجنوبية لتتسع الفوارق شيئا فشيئا بين القارتين ويكفي ان نؤكد إن أوروبا حققت خمسة ألقاب من آخر ست نسخ للمونديال …فهل تعود السيادة لأمريكا الجنوبية في مونديال 2022.

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