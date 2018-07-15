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صورة ماغي بو غصن على فراش المرض تثير ضجة.. وهذا وضعها الصحي الآن
2018/07/15 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بعد إنتشار خبر إستعدادها لإجراء عملية دقيقة في الرأس ومن ثم إتخاذ قرار إلغاء العملية من قبل الطبيب، طمأنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن الجمهور عن صحتها من خلال نشرها صورة لها من داخل غرفتها في المستشفى.

وظهرت في الصورة على “إنستغرام” متعبة وعلامات المرض ظاهرة على ملامحها وكانت مُحاطة بزوجها المنتج جمال سنان ومجموعة من الممثلين مثل باسم مغنية ووسام صباغ وجيسي عبدو.وعلقت بو غصن عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: “بفضل الله أنا بخير..

فعلاً مصير الإنسان بيتغير بين دقيقة والتانية..ومن ساعتين..

ألغى الطبيب اللي كان مسؤول عن حالتي الصحية العملية الجراحية اللي كان لازم أعملها بآخر دقيقة..بشكركن عمحبتكن وصلواتكن..الحمدالله على كل شي”.

وتلقت الممثلة اللبنانية مئات الرسائل من متابعيها وجمهورها وتضمنت تمنيات بالشفاء العاجل لها.

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