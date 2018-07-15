“واتساب” تختبر حلاً نهائياً لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها

2018/07/15 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب” في اختبار ميزة جيدة، وُصفت بأنها ستكون بمثابة الحل النهائي لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها.

ونشر موقع “واتساب بيتا إنفو” التقني المتخصص في أخبار “واتساب”، تقريراً يبرز فيه عدداً من المزايا التي سيختبرها التطبيق في نسخة “بيتا” الجديدة.

ولكن لن تظهر تلك الميزة الجديدة في نسخة “بيتا” الحالية لدى مستخدمي “واتساب”؛ لأنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع أن تظهر في المستقبل القريب على نسخة “بيتا”، ثم يتم تعميمها على كل المستخدمين في وقت لاحق.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية أن يضع المستخدم على لوحة الإشعارات الخاصة بهاتفه خيارات متعددة بدلاً من مجرد الرد، حيث تظهر له إما تصنيفها كـ”مقروءة” (Mark as read) أو تجاهل (Ignore) تلك الرسائل بشكل كامل، حتى لا تأتيك إشعارات أخرى من المستخدم، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وسيظهر الخياران الجديدان بجانب خيار الرد الحالي على تطبيق “واتساب”.

ومن شأن الميزة الجديدة، وفقاً لـ”واتساب”، أن تحد من انتشار “الروابط المشبوهة”، حيث يظهر لهم بجانب الخيارين، رسالة تشير إلى أنه قد يكون الرابط المرسل “مشبوهاً” أو يحتوي على رسائل “غير موثوق” بها.

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