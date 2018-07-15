الحكومة تستقطع الكهرباء من حصة نينوى صوب المحافظات

2018/07/15 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في محافظة نينوى، اليوم الأحد، باستقطاع جزء من حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، لاجل تأمين مطالب عدد من المحافظات الجنوبية.

وقال مدير اعلام كهرباء نينوى محمد حميد لشفق نيوز انه "تم تخفيض حصة محافظة نينوى من الكهرباء من 750 الى 400 ميكاواط".

واضاف حميد ان "هذه الكمية تم الدفع بها للمحافظات العراقية الجنوبية التي تشهد احتجاجات".

وخرج الالاف من الاشخاص عصر السبت في تظاهرات احتجاجية في البصرة، الديوانية، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، واسط، بابل مجددين مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

ورافقت التظاهرات المستمرة حاليا اشتباكات مسلحة ومحاولات لاقتحام مقار حزبية وحكومية متفرقة بالنجف وميسان وبابل وكربلاء.

ونجح المتظاهرون في اقتحام مبنى المحافظة في كربلاء بعد محاصرة لها استمرت لعدة ساعات.

وقتل متظاهران وأصيب ما لا يقل عن ثمانية اخرين عندما فتح حرس جماعة "عصائب اهل الحق" النار صوب المحتجين الذي حاولوا اقتحام مقر الجماعة وسط النجف.

وعمدت السلطات المحلية في النجف الى قطع الكهرباء التام عن المحافظة في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات الشعبية "الغاضبة".

واتسعت رقعة الاحتجاجات العراقية الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم "بالمندسين".

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