2018/07/15 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلادينوف: بالأمس كنا على حافة حرب حقيقية وهناك جهود كبيرة للابتعاد عن شبح الحرب ولا أحد يريد هذه المواجهة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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