الكرد شعب عظيم

2018/07/15 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلنا اربعة من الطلبة الكرد عام 1966 الى نادي كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة فقال قائلھم لقد جاء ( صباغي صلاح مندلاوي الاحذیة ) ھي ھكذا تعامل ولایزال قادة الدول التي شاءت ارادة قوى الارغام الدولیة بعد الحرب الكونیة الاولى و الثانیة ان یكون الكرد جزءآ من مجتمعاتھم فصرنا مثل السمك مأكول ومذموم .



وبدأت رحلة ( كوباني ) وانطلقت الفتاة الكردیة الرائعة الروح قبل الجمال فأوقفت الزحف المغولي كما فعلتھ كولنار وزوجھا الامیر بیبرز البندق باري الذي اوقف الزحف المغولي الاصلي في ( رملة فلسطین ) .



لقد سطرت البیشمركة أمجادآ نضالیة صارت مفخرة الدنیا الیوم الرئیس ( بلا راتب ) الاول في التاریخ یقول عن الكرد انھم ( شعب عظیم ) كلمتان ادخلتا قائلھما التاریخ بقدر اعتذار قوى التحالف الدولي عبر المعاھدات الدولیة التي ساھمت في تقسیم المجتمع الكردي بین الحربین الكونیین الاولى والثانیة معاھدة سایكس بیكو ومعاھدة سان ریمو واختتمت بمعاھدة سیفر التي ساھم الامریكیون فیھا والكلمة اعتذار للكرد عن انھاء الوجود المسلح الكردي الكرد فأبطالھم خونھ في نظركم وبطولاتھم افرغتموھا من حرب القرم الى وقف الزحف الداعشي بحدود الموصل .



لعام 1975 وانتم ایھا الاخوة الثلاثة في ایران وتركیا والعراق قولوھا لطالما كانت اقاویلكم سمآ تجري في عروق فشكرآ مستر ترامب لقد كانت كلمة والكلمة مفتاح الجنة والكلمة رأب الصدع والكلمة زلزلة الظالمین لشعب كاد یفقد الثقة بعالم تتغنى بالحریة الكلمة جاءت كحركة ید للسید المسیح الھم اجعل بركاتك على من حولھ من سجناء الایام السوداء زمن الاجرام في العراق والكلمة ایقاف لزحف امیر المؤمنین الجدید والكلمة توجیھ رھیب ستكون یوم الفصل في التعامل مع القضیة الكردیة .



وأنتم یااخوة الایمان صرتم بأمس الحاجة الى القول الفصل من لدن النجاشي الحبشي وشتان بین ھذا وذاك لا تتركوھا تمر بسلام ارفعوھا على الرایات على الابنیة على نشرات الاخبار اجعلوھا في سنادین الزھور ( الكرد شعب عظیم ) من عظیم دولة تعتبر الدولة العظمى الرئیسة في العالم وقدیمآ قالوا ( المھم ان تشعر انت بأنك على حق ) وستأتیك الدنیا لتقول انك على حق یاكرمانج فشكرآ مستر ترامب والف شكر للشعب الذي اختارك قائدآ وللعالم رائدآ

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