2018/07/15 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، 15 تموز 2018، تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف العراقية (وسط)، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، إن التعليق يأتي نتيجة للتطوات الأمنية الجارية في مطار النجف.واقتحم مئات العراقيين، المطار، وأوقفوا الحركة الجوية، الجمعة، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبيةمن جهتها، قالت وزارة النقل العراقية، السبت، إن مطار النجف مستعد لاستقبال الطائرات المتوجهة إليه في غضون ساعات، بعد توقفه عن العمل مساء أمس(الجمعة)، إثر اقتحامه من قبل محتجين غاضبين.وقالت الوزارة في بيان: "من المؤمل عودة مطار النجف لاستقبال الطائرات المتوجه إليه في غضون بضع ساعات".وتعتبر النجف، المحطة التاسعة التي تعلق الملكية الأردنية التشغيل إليها لأسباب أمنية، إلى جانب كل من الموصل، دمشق، حلب، طرابلس، بنغازي، مسراطة، صنعاء، وعدن.وتشغل الشركة، أربـع رحلات منتظمة أسبوعياً بين عمان والنجف.وانطلقت شرارة الاحتجاجات الشعبية يوم الأحد 8 تموز 2018، في محافظة البصرة لتعم فيما بعد (بغداد، النجف، واسط، ميسان، ذي قار، كربلاء).وفرضت السلطات الأمنية مساء أمس السبت حظر التجوال في البصرة وكربلاء والنجف إلى آشعار آخر غير مسمى.وعمدت الحكومة العراقية إلى قطع خدمة الانترنت والتواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المواطنين في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة محافظات.

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