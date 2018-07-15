انتهاء مظاهرة الناصرية وارتفاع حصيلة الجرحى الى 46 مصابا

2018/07/15 | 13:15

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم انتهاء المظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة مع ارتفاع حصيلة الجرحى الى 46 جريحا.

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان المتظاهرين انسحبوا من امام مجلس المحافظة وفتحت الطرق المؤدية اليه .

واشار الى ان حصيلة الجرحى الذين سقطوا نتيجة المظاهرة ارتفع الى 46 جريحا بينهم 17 مدنيا من المتظاهرين .

واوضح ان جميع المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج ومعظمهم في وضع صحي مستقر .

وكان المحافظ يحيى الناصري قد عرض يوم امس جملة مقترحات على بغداد لحل الازمة ومنها اطلاق التعيينات بالشركات النفطية وشمول جميع العاطلين بالحماية الاجتماعية.

كما دعا الناصري الى اطلاق الموازنات المعطلة وتخصيصات البترودولار واستئناف المشاريع الخدمية يمكن ان ينقذ الوضع الخدمي المتردي.

كما دعا مجلس محافظة ذي قار اعضائه لاجتماع طارئ اليوم الاحد لبحث مطالب المتظاهرين في المحافظة، والذي سسيخصص لمناقشة المطالب المشروعة للمتظاهرين والسبل الكفيله بتلبية ما يتعلق منها بالحكومة المحلية ، و احالة المتعلق بالحكومة الاتحادية الى بغداد للنظر فيها.





انتهى.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم انتهاء المظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة مع ارتفاع حصيلة الجرحى الى 46 جريحا.وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان المتظاهرين انسحبوا من امام مجلس المحافظة وفتحت الطرق المؤدية اليه .

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