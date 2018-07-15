العراق يخصص ملياري دولار لتطوير قطاع مياه الشرب بالبصرة

2018/07/15 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء، أن اللجنة وضعت 3 خطط لتنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظة البصرة.

وأشار جبار اللعيبي في بيان على موقع الوزارة، إلى أنه تم تصنيف هذا المشروعات، إلى خطة عاجلة الأمد تنفذ خلال أسبوعين إلى شهر، تتعلق بمحاور الخدمات (المياه والكهرباء والصحة والخدمات العامة والأمن).

وتابع اللعيبي في البيان، وخطة متوسطة الأمد تنفذ خلال 3 إلى 6 أشهر، وخطة بعيدة الأمد لا تتجاوز العامين.

وأوضح،أن اللجنة الوزارية قررت نصب وحدة تحلية المياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب، وضخ كميات من المياه لشط العرب لتقليل الملوحة، ومنح دائرة ماء البصرة 2 مليار دولار لتحسين وتطوير قطاع المياه الصالح للشرب.

وأضاف رئيس اللجنة الوزارية، أن اللجنة قررت تخصيص 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتقسيمها بحسب الكثافة السكانية والنواحي المشمولة بالتعيينات.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة، في تصريحات سابقة، إن العراق أنهى محادثاته مع شركة "إكسون موبيل" بشأن بناء مشروع عملاق لمعالجة المياه.

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